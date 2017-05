In vier Wochen ist es soweit die Season Of Mist Band Necrophagia gehen auf Europa Tour hier noch mal ein Up-Date mit den Konzertdaten:

NECROPHAGIA

+I AM MORBID +HELSOTT

29 May 17 Bielsko-Biala (PL) Rudeboy

30 May 17 Kosice (SK) Collosseum

31 May 17 Budapest (HU) Dürer Kert

01 Jun 17 Ljubljana (SI) Orto Bar

02 Jun 17 Venezia (IT) Revolver

03 Jun 17 Lyss (CH) Kulturfabrik

04 Jun 17 Hamburg (DE) Logo

05 Jun 17 Moerlenbach-Weiher (DE) Live Music Hall

06 Jun 17 München (DE) Feierwerk

07 Jun 17 Erfurt (DE) From Hell

08 Jun 17 Flensburg (DE) Roxy

09 Jun 17 Den Haag (NL) Paard van Troje

10 Jun 17 Tilburg (NL) O13

11 Jun 17 Leipzig (DE) Hellraiser

