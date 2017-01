Schon ein Vierteljahrhundert sind KATAKLYSM nun unterwegs und haben es dabei geschafft, zu einer echten Death-Metal-Legende zu avancieren. Dabei haben sich die Jungs um Sylvain Houde immer einen ganz eigenen Stil als „Hyperblaster“ bewahrt, dem sie stets treu blieben. Um ihren europäischen Fans nach so langer Zeit etwas besonderes zurückzugeben, spielen KATAKLYSM zum Jubiläum eine ganz besondere Tour, auf der sie ihre beiden Klassikeralben „Shadows & Dust“ und „Serenity In Fire“ in voller Länge live zum besten geben. „Wir haben diesen Moment genutzt, um innezuhalten und zu reflektieren und kamen zum Entschluss, dass wir dieses Ereignis feiern sollten. Denn es gelingt nicht vielen Bands, nach einer 25-jährigen Karriere noch immer von Bedeutung für die Welt zu sein.“, erzählt die Band euphorisch dazu. Die Europa-Tournee startet im Oktober in Hannover, schlängelt sich durch Belgien, England, die Schweiz, Tschechien und Österreich und endet im Münchner Backstage.

25th Anniversary Tour

“ A Moment in Time : Shadows & Dust vs Serenity in Fire “ 05.10.17 DE Hannover Capitol

06.10.17 DE Leipzig Hellraiser

07.10.17 BE Antwerpen Trix

08.10.17 DE Hamburg Grünspan

10.10.17 UK London O2 Academy Islington

12.10.17 DE Stuttgart Lka

13.10.17 CH Luzern Schüür

14.10.17 DE Bochum Matrix

15.10.17 DE Nürnberg Hirsch

17.10.17 CZ Prag Roxy

18.10.17 AT Vienna Simmcity

19.10.17 DE Lindau Vaudeville

20.10.17 CH Lausanne Les Docks

21.10.17 DE Munich Backstage

Quelle: www.rosenheim-rocks.de

Kommentare

Kommentare