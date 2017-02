Sonne, Whirlpools und die volle Portion Metal statt zu wenig Schnee aber viel Kälte und Regen. Nicht nur deshalb dürften sich die Besucher der diesjährigen 70000Tons Of Metal voller Begeisterung an die letzte Woche zurückerinnern.

Die weltgrößte Heavy Metal Cruise war in diesem Jahr von Fort Lauderdale in Florida nach Labadee auf Haiti und zurück unterwegs – mit 3000 feier- und headbangwilligen Metal-Fans und 61 Bands, die mit 123 Shows innerhalb von vier Tagen die weltgrößte Open-Air-Bühne auf See zum Beben brachten. Teils bis in die frühen Morgenstunden rockten Bands wie Anthrax, Overkill, Striker oder Arch Enemy den ausverkauften Luxuskreuzer bei der mittlerweile siebten Ausgabe des Festivals auf der Fahrt durch die Karibik.

In postfaktischen Zeiten nationaler Abschottung und geschürter Fremdenangst beeindruckt die große Heavy-Metal-Familie an Bord der Independence Of The Seas mit ihrem Gegenentwurf. Wie jedes Jahr stieg die Zahl der gemeinschaftlich moshenden, tobenden und im Whirlpool entspannenden Nationen weiter an – auf nun 74!

Die Veranstalter sprechen diesen “Vereinten Nationen des Heavy Metal auf See” Dank und Anerkennung für vier unvergessliche Tage aus – darunter auch der ganzen Crew, die neben den Konzerten vor allem auch dabei half, Special Events wie Meet and Greets und Autogrammstunden zu verwirklichen.

Und nach der Cruise ist vor der Cruise: Im nächsten Jahr geht die weltgrößten Metal-Cruise vom 1. bis 5. Februar 2018 in die achte Runde – diesmal von Fort Lauderdale nach Grand Turk, Turks & Caicos und wieder zurück.

