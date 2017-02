Große Gefühle, raue tragende Gitarren und tiefgründige Texte – Die 8kids aus Darmstadt stehen für den Zeitgeist ihrer Generation und haben bereits in 2016 mit ihrer EP „Dämonen“ erste Achtungserfolge erzielen können. Nun wird endlich am 26. Mai 2017 über Napalm Records das ersehnte Debütalbum namens „Denen die wir waren“ veröffentlicht.

Selten war Post-Hardcore so eingängig. Noch nie war Pop-Musik so hart. Es geht darum seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Alles wird eins in den Songs. Eine Diskrepanz aus Emotionen, die dich beflügelt oder bricht. Wer sich drauf einlässt, wird Gänsehautmomente erleben oder einen Gefühls-Flashback.

Das junge Trio äußert sich über ihre anstehende Veröffentlichung folgendermaßen:

„Unser Debüt-Album ‚Denen die wir waren‘ ist unser erstes großes Lebenszeichen an die Menschen dort draußen. Das erste Album ist natürlich mit einer ungeheuren Magie verbunden und für uns zugleich eine Widmung an unser früheres Selbst, an diejenigen, die uns zurückließen und diejenigen, die zurückgelassen wurden. Die 13 Songs leben von der gewaltigen Intensität unserer tiefsten Emotionen und das soll in jedem Titel für Euch da draußen zu spüren sein.“

Das Album „Denen die wir waren“ wird als Digipack CD und als 2LP Gatefold Vinyl erhältlich sein.

Tracklist von „Denen die wir waren„:

1 Intro

2 Bordsteinrand

3 Über den Berg

4 Ich kann die Welt spüren

5 In den Sternen

6 Zeit

7 Zerbrechen

8 Blitzschlag

9 Geist

10 Kamintrophäe

11 Kann mich jemand hören

12 vis-à-vis

13 Winter in dir

Quelle: www.napalmrecords.com

Kommentare

Kommentare