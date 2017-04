Aaargh Festival 2017 vom 15.06. – 18.06.2017 in Uttenhofen/Leutkirch (Vorbericht)

Aaargh Festival 2017 vom 15.06. – 18.06.2017 in Uttenhofen/Leutkirch (Vorbericht)

Festivalname: Aaargh Festival 2017

Bands: Belphegor, Suidakra, Finsterforst, Necrotted, Black Meddiah, Cypecore, Tavaron, Kosmopyria, Nordfrost, Circus of Fools, Silverbacks öf Death, Convictive, Ravenlord, Dead Sunday, Toxic Waltz, African Corps, Moros, Raw Ensemble, We Spoke of lies, Monstermash, Disgusting Perversion

Ort: Uttenhofen/Leutkirch

Datum: 15.06.2017 – 18.06.2017

Kosten: Wochenende ca, 40€ (Vorbestellung)

Tickets unter: http://www.aaarghfestival.de/tickets.html

Veranstalter: Aaargh Festival / Verein Venner av. Metal

Link: https://www.facebook.com/events/1099829850131390/

Noch nichts vor im Juni? Kein Problem. Auch das Aaargh Festival wird dieses Jahr wieder gewohnt hart auf den Acker schlagen. Mit Belphegor, Suidakra und Finsterforst im Anschlag geht es steinhart Richtung Sommer! Mit Rund 40€ sichert man sich bereits die Teilnahme in Uttenhofen im schönen südlichen Bundesland in Bayern.

Mit viel Liebe zum Detail veranstalten die Verantwortlichen ein überschaubares Festival, welches wie viele Kleinere auf eine familiäres Umfeld setzt. Weit ab von den großen Mainstream-Events ist der Name Programm. Neben den bereits genannten Headlinern zelebrieren Necrotted, Black Meddiah, Cypecore, Tavaron, Kosmopyria oder Nordfrost ihre Kunst im harten Metal-Sektor. Wer gerne kleinere Gruppen von nebenan kosumieren möchte und auf große Namen nicht ganz verzichten will, ist beim Aaargh Festival 2017 erneut gut aufgehoben.

Auch die Running Order steht schon! Auf nach Uttenhofen!

Running Order:



Donnerstag

22.30-00.00 Cypecore

21.00-22.00 Toxic Waltz

19.30-20.30 Silverbacks öf Death

18.15-19.00 We Spoke of Lies

17.00-17.45 Dead Sunday

Freitag

23.30-01.00 Suidakra

22.00-23.00 Necrotted

20.30-21.30 Convictive

19.15-20.00 Kosmopyria

18.00-18.45 Moros

16.45-17.30 Ravenlord

15.30-16.15 Monstermash

Samstag

23.30-01.00 Belphegor

21.00-22.30 Finsterforst

19.30.-20.30 Black Messiah

18.15-19.00 Tavaron

17.00-17.45 Circus of fools

15.45-16.30 Nordfrost

14.30.-15.15 African Corpse

13.15-14.00 Raw Ensemble

12.00-12.45 Disgusting Perversion

Kommentare

Kommentare