Accept: Knacken die Top Ten in Deutschland; landen in den DVD Charts auf Platz #1

Nach langem Fiebern und Zittern haben die Heavy Metal Ikonen ACCEPT am 13.01. ihr neues Livepaket »Restless And Live« von den Leinen gelassen, welches die gesamte Show von ACCEPT auf dem Bang Your Head!!! Festival 2015 sowie verschiedene weitere Aufnahmen der letzten Europatour zeigt.

Nun gibt es die ersten Chartergebnisse zu diesem Blu-ray/DVD-Paket: Die Band konnte in Deutschland die Album Top Ten auf Platz #9 knacken und sich sogar auf Platz 1 der DVD-Charts katapultieren!

Alle weiteren Chartergebnisse seht ihr hier:

#1 Schweden (DVD Charts)

#1 Deutschland (DVD Charts)

#5 Schweiz (DVD Charts)

#5 Österreich (DVD Charts)

#9 Deutschland

#10 USA (Hard Music)

#13 UK (Rock Charts)

#18 Holland (DVD Charts)

#30 USA (Top Rock)

#35 Ungarn

#42 Finnland

#72 Japan

#73 Frankreich

#81 Schweiz

#93 Belgien

#117 USA (Top Current Albums)

„Eine Nachricht wie diese, während der laufenden Tournee zu bekommen, fühlt sich einfach nur großartig an. Wir werden die Bühne nun erst recht zum Beben bringen! Vielen lieben Dank an alle unsere Fans und diejenigen, die so unerbittlich für uns arbeiten! Wir sehen uns auf Tour“, so Wolf Hoffmann. Nuclear Blast gratuliert zu dem fantastischen Ergebnis.

Außerdem veröffentlichen ACCEPT heute einen weiteren Live-Clip, dieses Mal zum Song ‚Shadow Soldiers‘. Schaut ihn Euch hier via YouTube an: https://youtu.be/XrjffjsR23g

Alle weiteren Live-Clips findet ihr hier:

‚Stampede [Live]‘: https://youtu.be/LJRgCZIe4yE

‚Restless And Wild [Live]‘: https://www.youtube.com/watch? v=Dwynky4SNvI

‚Pandemic [Live]‚: https://youtu.be/oicmQPsz_Ps

‚Fast As A Shark [Live]‘: http://www.youtube.com/watch? v=to_fSIj5gaA&feature=youtu.be

Außerdem könnt ihr Euch hier die Trailer zu »Restless And Live« anschauen:

Trailer 1: http://www.youtube.com/watch? v=lc-Iytw2Zko&feature=youtu.be

Trailer 2: http://www.youtube.com/ watch?v=EAIjLrSl5fc

Trailer 3: http://youtu.be/QIwLZO-tMTk

Bestellt euch »Restless And Live« physisch gleich hier: http://nblast.de/ AcceptRestlessLiveNB

Oder sichert Euch »Restless And Live« hier digital: http://nblast.de/ AcceptDownloads

Oder hört euch die NB Novelties Playlist an: http://sptfy.com/2zZF

ACCEPT live:

w/ SABATON, TWILIGHT FORCE

25.01. I Milan – Live Club

27.01. A Vienna – Gasometer

28.01. D Ludwigsburg – MHP Arena

29.01. NL Amsterdam – Heineken Music Hall

31.01. D Frankfurt – Jahrhunderthalle

01.02. D Saarbrücken – Saarlandhalle

03.02. CH Basel – St. Jakobshalle

04.02. D Bamberg – Brose Arena

05.02. D München – Zenith

24.02. FIN Helsinki – Icehall

25.02. EST Tallinn – Kultuurikatel

27.02. PL Gdansk – Ergo Arena

28.02. PL Wroclaw – Hala Stulecia

01.03. PL Warsaw – Torwar

03.03. PL Cracov – Wisla Hall

04.03. CZ Prague – Tip Sport Arena

05.03. H Budapest – Barba Negra

06.03. SRB Belgrade – Belexpo

08.03. GR Athens – Peiraios Academy

09.03. GR Thessaloniki – Fix Factory Of Sound

10.03. BG Sofia – Universiada Hall

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane

13.03. HR Zagreb – Dom Sportova

14.03. SK Bratislava – Aegon Arena

15.03. D Berlin – Columbiahalle

17.03. S Norrköping – Himmelstalundshallen

18.03. S Sandviken – Göransson Arena

19.03. S Örebro – Conventum Arena

21.03. DK Copenhagen – Valby Hallen

22.03. S Lund – Sparbank Skane Arena

24.03. S Stockholm – Hovet

25.03. S Göteborg – Frölundaborg

26.03. N Oslo – Sentrum Scene

27.03. N Haugesund – Byscenen

29.03. N Trondheim – Samfundet Storsalen

31.03. S Umea – Umea Energi Arena Vind

01.04. S Lulea – Lulea Energi Arena

Quelle: www.gordeonmusic.de

Kommentare

