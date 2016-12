12.05 und 13.05.2017Turbinenhalle II, Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen, Germany59 EUR (until 31.12.2016) / 69 EUR (from 1.1.2017): 77 EUR

Bislang bestätigte Bands

– Antlers

– Astrosoniq

– CONCATENATUS

– Dario Mars and the Guillotines

– Ggu:ll

– Ra Al Dee Experience

– Slægt

– Sulphur Aeon

– The Ruins Of Beverast

– Urfaust

– Wolvennest

+ es werden noch Bands folgen!