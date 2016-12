Vor einigen Wochen haben AETERNITAS bereits die Akustikversion ihres Songs „House Of Usher“ (https://youtu.be/ckn5mEn9M4E) veröffentlicht.

Nun folgt das zweite und letzte Video in der Acoustic Session-Reihe der Band. Hört und seht euch die Akustikversion von „Open Your Eyes“ hier an: https://youtu.be/LVOmOP_qKhg

Mit von der Partie ist dieses Mal auch Jenny Sanden, die bereits in einem Live Video zum AETERNITAS Album „Rappacinis Tochter“ zu sehen war.

AETERNITAS‚ neues Album „House Of Usher“ ist im Handel erhältlich.

• „Open Your Eyes“ (Acoustic Version) Video – https://youtu.be/LVOmOP_qKhg

• „House Of Usher“ (Acoustic Version) Video – https://youtu.be/ckn5mEn9M4E

• „Madeline“ Lyric Video – https://youtu.be/yXtkwvcjvx0

