Die Multi-Platinum Band AFI kündigen ihr neues Album „The Blood Album“ für den 20. Januar an. Das Quartett um Sänger Davey Havok, Gitarrist Jade Puget, Bassist Hunter Burgan und Drummer Adam Carson veröffentlicht nun mit „Snow Cats“ ein weiteres Video.

AFI – White Offerings (OFFICIAL VIDEO)

Das Album wurde in den Megawatt Studios in Los Angeles aufgenommen und von Jade Puget und Matt Hyde (Deftones) produziert. Ihr letztes Album „Burials“ enterte die Billboard Top 10. Seit dem Debüt Album „Answer That and Stay Fashionable“ 1995, haben AFI fünf Top Ten Hit Singles veröffentlicht und landeten mit ihrem Album „Decemberunderground“ 2006 auf der 1 in den US Billboard 200.

AFI – The Blood Album

VÖ: 20.01.17

Concord/Universal

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

