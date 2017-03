One has to go to extremes to be able to get inside yourself. One must break constraints to know your abilities. One has to be independent to earn followers. You have to be strong to be able to keep promises.”

Das sagte Ruoja der Frontman von Ajattara, die in der Szene als gefährlichste Black Metal Band aus Finnland gehandelt wird. Die sechs Apokaliptischen Reiter haben nach sechs Jahren Ihren weg zurück in die Dunkelheit gefunden. Das neue Album der Band erscheint unter Svart Records am 12.Mai 2017 und trägt den namen Lupaus. Das neunte Full-Length Album ist auf CD,Digital und auch als Doppel-Vinyl-Set mit Bonus Tracks erhältlich.

Die erste Single „Ave Satana“ wurde schon veröffentlicht und kommt mit einem Video das schon jetzt mehr Lust auf das Album macht:

AJATTARA

– LUPAUS –

VÖ: 12.05.17

Svart / Cargo

Quelle: www.oktoberpromotion.com

