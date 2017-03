Keine Frage, AMON AMARTH zählen zu den größten Metalbands der Welt. Die Schweden blicken dabei auf eine lange gemeinsame Geschichte mit Metal Blade zurück, denn bereits 1988 erschien ihr Debüt ‚Once Sent From The Golden Hall‚ via Metal Blade!

‚Once Sent From The Golden Hall‚ und ‚The Avenger‚ waren im Januar die ersten beiden Alben, welche der MB Originals Behandlung unterzogen wurden. Am 19. Mai geht es mit den Alben #3 und #4 im Katalog weiter, wenn ‚The Crusher‚ und ‚Versus The World‚ die gleiche luxuriöse Behandlung erfahren.

Beide Alben kommen in 400g schweren Spine-Sleeves (Insideout-Druck) mit 60x60cm doppelseitigen Artworkpostern und 250g schweren Einlegern.

Diese Platten sind Teile der Metal Blade Originals-Reihe, die letztes Jahr mit Neuauflagen der SLAYER-Titel ‚Show No Mercy‚, ‚Hell Awaits‚, ‚Haunting The Chapel‚ und ‚Live Undead‚ begann!

Metal Blade Records legen in näherer Zukunft alle AMON AMARTH-Alben chronologisch neu auf. Deshalb ist eine limitierte, Spezial-Slipcase-Box erhältlich (nur bei EMP), in die der gesamte Backkatalog der Band passt! Holt sie euch, solange sie vorrätig ist!

Bestellt jetzt vor, entweder bei EMP oder in unserem ebay-store!

Euro versions:

The Crusher „Originals-Series“ LP re-issue (EU)

— 180 g black vinyl

— orange-brown-marbled vinyl (limited to 500 copies)

— red-orange-marbled vinyl (limited to 300 copies – EMP-exclusive)

— „flame“-splattered vinyl (limited to 200 copies – Euro ebay-exclusive)

Versus The World „Originals-Series“ LP re-issue (EU)

— 180 g black vinyl

— orange-red-marbled vinyl (limited to 500 copies)

— deep-violet-black-marbled vinyl (limited to 300 copies – EMP-exclusive)

— „flame“-splattered vinyl (limited to 200 copies – Euro ebay-exclusive)

US versions:

The Crusher „Originals-Series“ LP re-issue

— 180 g black vinyl

— clear vinyl (ltd. 200 – US exclusive)

— yellow vinyl (ltd. 200 – US exclusive)

— clay brown black-marbled (ltd. 100 – US exclusive)

Versus The World „Originals-Series“ LP re-issue

— 180 g black vinyl

— clear vinyl (ltd. 200 – US exclusive)

— orange vinyl (ltd. 200 – US exclusive)

— orange brown black-marbled (ltd. 100 – US exclusive)

