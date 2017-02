Die finnischen Meister des Melancholic Progressive Metal AMORPHIS haben kürzlich in Helsinki spezielle Sets gespielt (»An Evening With Friends« @ Juhlaviikot – Huvila). Dabei performte die Band nicht nur eine ganz besondere Setlist, sondern lud auch verschiedene Stargäste und Freunde auf die Bühne ein. Diese Auftritte sind nun Teil der neuen Tour-Edition, die am 24. Februar via Nuclear Blast veröffentlicht wird. Das Package wird sowohl das komplette Album »Under The Red Cloud« mit zwei Bonus-Songs, wie auch die Live-Tracks in Helsinki beinhalten.

Heute veröffentlicht die Band zu einem dieser Live-Tracks bereits das erste Video. Es handelt sich um den Song ‚Her Alone‘ feat. Anneke van Giersbergen, welcher auf der Bonus-CD als letzter Song zu finden ist. Hier könnt Ihr Euch den Clip anschauen: https://www.youtube.com/watch? v=sufeGxjCuEg&feature=youtu.be

Anneke Van Giersbergen kommentiert: „Es war mir wirklich eine große Ehre, dass AMORPHIS mich gefragt haben, ob ich mit ihnen bei diesem speziellen Event performen könnte. Ich habe seit seiner Veröffentlichung ununterbrochen ihr neues Album »Under The Red Cloud« gehört, also kann man sich ja vorstellen, dass ich voller Begeisterung sofort zugesagt habe! Tomi ist ein unglaublicher Sänger und Performer und ich habe mich sehr wohl damit gefühlt, mit ihm zusammen auf der Bühne zu stehen. Er und die Band haben mir kompletten kreativen Freiraum gelassen, um die Songs zu meinen eigenen zu machen und um ihnen mit meiner Stimme gerecht werden zu können.“

„‚Evening with friends‘ war eine einzigartige Show, die allen, die diesen Abend auf und vor der Bühne miterleben durften, unglaublich warme Emotionen hinterlassen hat“, fügt Esa hinzu. „Uns war es sehr wichtig, dass wir mit Künstlern performen, dessen Musik und Talent uns berühren. Als Anneke einige Monate zuvor in Finnland war, um ihre damalige Acoustic Show zu spielen, haben wir sie direkt gefragt, ob sie mit uns auftreten möchte. Am Ende des Tages war es eine Art Tauschgeschäft. Ich habe ein paar Songs mit Ihr auf Ihrer Acoustic Show in Helsinki gespielt, die am selben Wochenende wie die AMORPHIS Shows stattfanden. Wenn man Ihre Stimme hört, merkt man sofort, dass es Anneke ist. Es gibt nur wenige so talentierte Sängerinnen, deshalb waren wir unglaublich froh, dass wir sie mit an Bord hatten. ‚Her Alone‘ ist ein Track vom »Silent Waters« Album und er ist sehr dramatisch. Wenn Tomi und Anneke sich den Gesang teilen, hebt das den Song wirklich auf ein neues Level.“

Vor kurzem veröffentlichte die Band außerdem den offiziellen Trailer zur neuen Tour-Edition, den Ihr Euch hier anschauen könnt:

Hier könnt ihr Euch die »Under The Red Cloud« Tour Edition schon jetzt vorbestellen: http://nblast.de/AmorphisRedCl oudNB

Dies ist die Trackliste:

CD1 (Album)

01. Under The Red Cloud

02. The Four Wise Ones

03. Bad Blood

04. The Skull

05. Death Of A King

06. Sacrifice

07. Dark Path

08. Enemy At The Gates

09. Tree Of Ages

10. White Night

Bonus:

11. Come The Spring

12. Winter’s Sleep

CD2 Live-CD: »An Evening With Friends At Huvila«

01. Enigma

02. Far From The Sun

03. Silent Waters

04. My Kantele

05. Silver Bride

06. Sampo

07. Alone

08. The Wanderer

09. Her Alone

Die »An Evening With Friends«-Shows wurden außerdem mit einer 360°-Kamera mitgeschnitten und können nun auf dem YouTube-Kanal von AMORPHIS angeschaut werden. Klickt hier: https://www.youtube.com/watch? v=q9OHjIeo1uY&list=PLBCkm4VYo_ Dhy8W6G55jyzMOwDX1HwRMh

Mehr zu »Under The Red Cloud«:

‚Death Of A King‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=Kc-gEds3eTM

‚Sacrifice‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=oiOX2axSWvg

‚Death Of A King‘ OFFIZIELLER TRACK & LYRICS:

https://www.youtube.com/watch? v=_ql4Xe6MxQ4

‚Under The Red Cloud‘ OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch? v=juj4d5NlMCI

AMORPHIS live:

w/ OVERKILL, NILE, SWALLOW THE SUN

06.03. USA Charlotte, NC – The Fillmore

07.03. USA Norfolk, VA – The NorVa

08.03. USA Washington, DC – Howard Theatre

09.03. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

—

10.03. USA Providence, RI – Firehouse 13

11.03. USA Sayreville, NJ – Starland Ballroom *NEW*

12.03. USA Philadelphia, PA – Underground Arts

14.03. USA New York, NY – Stage 48

15.03. CDN Ottawa, ON – Mavericks

16.03. CDN Quebec, QC – Le Cercle

17.03. CDN Montreal, QC – Foufones Electriques

18.03. USA Toronto, ON – Mod Club

19.03. USA Pittsburgh, PA – Rex Theater

21.03. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

22.03. USA Columbus, OH – Ace Of Cups

23.03. USA Louisville, KY – Diamond Pub And Billiards

24.03. USA Westland, MI – The Token Lounge

25.03. USA Cudahy, WI – The Metal Grill

26.03. USA Chicago, IL – Reggies Rock Club

28.03. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

29.03. CDN Winnipeg, MB – Park Theatre

30.03. CDN Regina, SK – Exchange

31.03. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

01.04. CDN Calgary, AB – Dickens

02.04. CDN Kelowna, BC – Level

03.04. CDN North Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

04.04. USA Seattle, WA – El Corazon

06.04. USA San Francisco, CA – Slim’s *NEW*

07.04. USA Hollywood, CA – Whisky A Go Go

08.04. USA Anaheim, CA – City National Grove

09.04. USA Mesa, AZ – Club Red

11.04. USA Denver, CO – Bluebird Theater

12.04. USA Merriam, KS – Aftershock

14.04. USA Dallas, TX – Trees

15.04. USA San Antonio, TX – Fitzgeralds

16.04. USA Houston, TX – Scout Bar

17.04. USA Jefferson, LA – Southport Hall

18.04. USA Ybor City, FL – The Orpheum

19.04. USA Winter Park, FL – The Haven

20.04. USA Athens, GA – Georgia Theatre

21.04. USA Baltimore, MD – Soundstage

23.04. USA Amityville, NY – Revolution Bar & Music Hall

12.05. RUS Moscow – Volta

13.05. RUS St. Petersburg – Club Zal

20./21.05. FIN Helsinki – Radio Rock Risteily XXII

07. – 11.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

16. – 18.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

29./30.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

01.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

07./08.07. LV Viesites – Zobens Un Lemess

11. – 16.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

21./22.07. FIN Laukaa – John Smith Festival

27. – 29.07. P Vila Nova De Famalicão – Laurus Nobilis Music Festical

02. – 04.08. SK Snina – Rock Pod Kamenom

05.08. FIN Olavinlinna – Savonlinna Opera Festival

09. – 12.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Tickets bekommt Ihr im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/ shop/artikel/gruppen/79910.1.t ickets.html?article_group_sort _type_handle=rank&custom_keywo rds=AMORPHIS

