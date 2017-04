An Early Cascade kündigen neues Album „Alteration“ an

Die Stuttgarter An Early Cascade kündigen ihr neues Album Alteration für den 05. Mai 2017 an. Auf ihrem zweiten Album geht die Band den Weg weiter, den sie mit dem ersten Album Versus und der EP Kairos beschritt: von Metal- über Post- und Emocore pendelt sich der aktuelle Sound von An Early Cascade zwischen Alternative und Progressive Rock mit klarer Hardcore-Kante ein. Klar zu hören sind Einflüsse der aktuellen Thrice-Alben, die kompositionellen Wagnisse wie bei Karnivool, aber auch die Extravaganz von Muse scheint immer wieder durch die neuen Songs. Der größte Joker der Band bleibt allerdings Sänger Maik Czymara, dessen Stimme sich nicht vor der eines Anthony Green (Circa Survive / Saosin) verstecken muss.

Die neuen Songs spiegeln mehr denn je den ständigen Wandel von Emotionen und das sich unbeirrt verändernde Umfeld des Menschen. „Alteration“ bedeutet Wandel und verweist auf den stetigen Fluss, in dem sich alles befindet. Nicht zuletzt steht der Titel für die eigene Entwicklung der Band – für den gemeinsamen biografischen und musikalischen Werdegang und für das Bewusstwerden über die Tragkraft eigener Entschlüsse. Die Rede ist von denjenigen Entscheidungen, die alles verändern, die aber zu treffen sind – ob man sich verabschiedet oder entschließt den Weg gemeinsam zu bestreiten und sich zu verbünden.

Alteration ist ein Statement, nicht die Augen vor Veränderungen zu verschließen, sondern sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie in Frage zu stellen – in letzter Konsequenz die Fähigkeit sich selbst in Frage stellen zu können. Diese Fähigkeit zu kultivieren, ist unabdingbar geworden in einer sozialen Welt, in der der rechtspopulistische Trend stetig zunimmt und in der der mediale Einfluss omnipräsent ist.

Alteration erscheint am 05. Mai 2017 über Midsummer Records (LP), Kick The Flame (CD) und Finetunes (Digital).

Derzeit sind An Early Cascade mit Heisskalt auf Deutschland-Tour, ab Release-Tag des Album geht die Band auf eigene Headline-Tour. Alle Termine findet ihr hier:

An Early Cascade – „Alteration“ Tour 2017

04.04. Karlsruhe, Stadtmitte*

05.04. Konstanz, Kulturladen*

06.04. Nürnberg, Hirsch*

07.04. Jena, Kassablanca*

08.04. Magdeburg, Factory*

10.04. Chemnitz, Atomino*

11.04. Aschaffenburg, Colos Saal*

12.04. Würzburg, Posthalle*

13.04. Trier, Mergener Hof*

05.05. Wiesbaden, Kreativfabrik**

06.05. Münster, Baracke**

07.05. Köln, Blue Shell***

11.05. Würzburg, Cairo#

12.05. München, Backstage#

13.05. Nürnberg, Hirsch#

14.05. Ulm, Club Schili#

19.05. Koblenz, Circus Maximus**

20.05. Saarbrücken, Mauerpfeiffer**

27.05. Essen, Weststadthalle#

16.06. Stuttgart, Club Zentral

*als Support von Heisskalt

**mit City Light Thief

***mit This April Scenery

# mit Into The Fray

www.facebook.com/anearlycascade

www.anearlycascade.com

Quelle: Fleet Union

