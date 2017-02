Gerade als man denke konnte, dem Psychedelic/Stoner-Underground würde ein kleines bisschen die Puste ausgehen, bringen ANANDA MIDA einen echten Kracher an den Start.

Gefühlvoller, melodischer Psychedelic Rock, verspielt und dennoch auf den Punkt, voller Leidenschaft und ohne Ballast und sinnlose Konventionen.

Die Italiener starteten 2013 und gehören zur Familie der kultigen Familie von Go Down Records.

Hier gibt´s das sehr ästhetische Video zu ´Kondur´: www.youtube.com/watch?v= YmmoyAhtdag.

Join ANANDA MIDA on their surrealistic, interstellar trip!

ANANDA MIDA

Anodnatius

Go Down

VÖ: 24.03.2017

www.facebook.com/ anandamidaband

Quelle: www.gordeonmusic.de

Kommentare

Kommentare