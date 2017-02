Thrash Pioniere ANTHRAX kündigen an, dass sie voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Live-DVD veröffentlichen (Megaforce) werden! Diese erste sechs-dynamischen SRO-Daten auf „Among The Kings“ und Aufnahmen ihrer ersten britisch/europäischen Headline-Tour seit über einem Jahrzehnt enthalten, angereichert durch zahlreiche begeisterte Presse- Rezensionen und Hunderte von lobenden Beiträgen aus den Sozialen Medien von Fans, die eine ihrer Shows besucht hatten!

Die gestrige Show in Glasgow’s Barrowland war mit unglaublicher Energie geladen, die alle Ketten sprengte. Deshalb wurde sie mit siebzehn Kameras, davon fünf Go-Pro’s und einer full-size Kamera aufgenommen um mehr als zwei Stunden von ANTHRAX’s Klassikern für die Ewigkeit zu bannen! Die Setlist, die zuvor von den Fans zusammengestellt wurde (s. unten) enthielt Songs wie ‚Madhouse‘, ‚Be All, End All‘, ‚Breathing Lightning‘ und ‚A.I.R.‘, sowie den Klassiker »Among The Living« aus dem Jahre 1987 (‚Caught In A Mosh‘, ‚I Am the Law‘, ‚Indians‘, ‚N.F.L.‚) in voller Länge! Zusätzlich zu diesem Live-Material werden auf der DVD „fly-on-the-wall“- Interviews und andere B-Roll Aufnahmen aus dem Tourbus, vom Backstagebereich, aus Hotels und weiteren Orten zu finden sein.

Produziert wird die DVD von Paul Green (von den Paul Green Productions aus Manchester, UK), der auch schon Konzerte von OPETH, THE DAMNED, Gary Numan, THE LEVELLERS und vielen anderen Acts gefilmt hat.

Schon die Feier letzten Jahres zum 35-jährigen Jubiläum der Band konnte für einige der besten Live-Reviews ihrer Karriere sorgen. Doch die jetzige Tour sorgte bei Fans und Presse für noch weitaus bessere Reaktionen, die so keiner erwartet hätte!

„Ich weiß auch nicht so genau warum wir uns so lange Zeit gelassen haben, wieder in den UK mit unserer eigenen Headline-Tour zu spielen“, erzählt Joey Belladonna von ANTHRAX. „Aber ich bin wirklich froh darüber, dass wir dies nun getan haben. Diese Shows waren eine der besten, die wir jemals gespielt haben und das haben wir nur unseren Fans und ihrer Unterstützung zu verdanken, denn diese sind auf unseren Konzerten regelrecht ausgerastet! Deshalb haben wir uns dazu entschieden, diese Momente auf einer DVD festzuhalten!“

Morgen werden ANTHRAX ihre letzte „Among The Kings“ Show in den UK in Norwich spielen, danach führt es sie durch 22 weitere europäische Städte bis hin zu Paris am 16. März 2017, wo die Tour enden wird.

Anlässlich dieser einzigartigen Tour können Fans nun Meet & Greets mit der Band gewinnen (in jeder Stadt möglich!). Um teilzunehmen, müsst Ihr lediglich folgende Schritte befolgen:

01. Ladet Euch das Poster herunter: www.nuclearblast.de/ meetanthrax)

02. Macht ein Bild von Euch und dem Poster in einer Stadt, in der die Band spielen wird. Das Foto sollte an einem speziellen Ort, z.B. an einer berühmten Statue, in einer Rockbar, vor einem bekannten Wahrzeichen, aufgenommen werden und so kreativ wie möglich sein. Dann sendet Ihr Euer Ergebnis an meetanthrax@nuclearblast.de!

Viel Glück!

Die »Among The Kings«-Show ist in zwei Teile aufgesplittet – einerseits »Among The Living« in voller Länge, andererseits ein Spezial-Set, bei dem ANTHRAX auf die Hilfe ihrer Fans angewiesen sind. Diese sollten sich auf http://anthrax.com/setlist- vote/ begeben, wo die Band 40 Songtitel aus ihrer gesamten Karriere aufgelistet hat. Es können bis zu zehn Tracks gewählt werden, die Songs mit den meisten Stimmen bilden den zweiten Teil der Abends. Die Band wird während der Tour ein Auge auf das Voting haben, um die Setlist gegebenenfalls abzuändern.

Also, helft ANTHRAX beim Erstellen der ultimativen Setlist und VOTET!

An Evening with ANTHRAX – »Among The Kings«

w/ THE RAVEN AGE

17.02. UK Norwich – UEA

19.02. NL Utrecht – Ronda

20.02. B Antwerp – Trix

21.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

24.02. D Nuremberg – Löwensaal

25.02. D Munich – Backstage Werk

27.02. S Gothenburg – Pustervik

01.03. FIN Helsinki – Ice Hall Black Box

02.03. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

03.03. S Umeå – House Of Metal Festival @ Idunteatern

04.03. S Stockholm – Berns

06.03. DK Copenhagen – Amager Bio

07.03. D Hamburg – Docks

08.03. D Frankfurt – Batschkapp

09.03. D Berlin – Huxley’s

10.03. PL Warsaw – Stodola

12.03. H Budapest – Barba Negra

13.03. A Vienna – Arena

14.03. I Trezzo Sull’adda – Live Club

15.03. CH Zurich – Komplex

16.03. F Paris – Elysee Montmartre

Tickets für die Deutschland-Shows bekommt Ihr im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/ shop/artikel/gruppen/79977.1. indoor-konzerte.html?article_ group_sort_type_handle=rank& custom_keywords=ANTHRAX

Anlässlich dieser anstehenden Tour werden ANTHRAX ihr aktuelles Werk »For All Kings« am 17. Februar via Nuclear Blast als limitierte Tour Edition auf den Markt bringen. Diese enthält neben dem regulären Album den Song ‚Vice Of The People‘ (bislang nur in Japan verfügbar) sowie eine Bonusdisc mit Demo-Material.

Bestellt »For All Kings« (Tour Edition) jetzt vor: http://nblast.de/ ANTHRAXForAllKings

Hier gibt es den passenden Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=3JCJPuo8-QE

»For All Kings« (Tour Edition) – Tracklist:

CD1 – »For All Kings«

01. You Gotta Believe

02. A Monster At The End

03. For All Kings

04. Breathing Lightning

05. Suzerain

06. Evil Twin

07. Blood Eagle Wings

08. Defend/Avenge

09. All Of Them Thieves

10. This Battle Chose Us

11. Zero Tolerance

Bonus:

12. Vice Of The People

CD2 – Demos

01. Breathing Lightning

02. A Monster At The End

03. This Battle Chose Us

04. Soror Irrumator

05. Vice Of The People

Quelle: www.nuclearblast.de

