Die legendären New Yorker Thrasher ANTHRAX sind für ihre erste Europa-Headlinertour seit über einem Jahrzehnt wieder auf europäischem Boden – und um diese große Rückkehr gebührend zu zelebrieren, veröffentlichen sie heute die limitierte Tour-Edition ihres letzten Studiokrachers »For All Kings«! Diese enthält neben dem regulären Album noch den Song ‚Vice Of The People‘ (bislang nur in Japan verfügbar) sowie eine Bonusdisc mit Demo-Material.

Sichert Euch jetzt die »For All Kings« (Tour Edition) hier: http://nblast.de/ ANTHRAXForAllKings

Oder schaut hier den offiziellen Trailer zu der Edition bei YouTube an: http://youtu.be/3JCJPuo8-QE

Dies ist die Trackliste der »For All Kings« – Tour Edition:

CD1 – »For All Kings«

01. You Gotta Believe

02. A Monster At The End

03. For All Kings

04. Breathing Lightning

05. Suzerain

06. Evil Twin

07. Blood Eagle Wings

08. Defend/Avenge

09. All Of Them Thieves

10. This Battle Chose Us

11. Zero Tolerance

Bonus:

12. Vice Of The People

CD2 – Demos

01. Breathing Lightning

02. A Monster At The End

03. This Battle Chose Us

04. Soror Irrumator

05. Vice Of The People

Bei allen Konzerten, die aktuell stattfinden, werden ANTHRAX ihr Klassiker- und mit Silber ausgezeichnetes Album »Among The Living« (1987) in voller Länge live darbieten, um dessen 30. Veröffentlichungsjubiläum zu feiern. Zudem wird die Band Fan-Favoriten aus ihrer 35-jährige Karriere zum Besten geben. Die britischen Metaller von THE RAVEN AGE sind bei allen Terminen als Support dabei.

An Evening with ANTHRAX – »Among The Kings«

mit THE RAVEN AGE

17.02. UK Norwich – UEA

19.02. NL Utrecht – Ronda

20.02. B Antwerp – Trix

21.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

24.02. D Nürnberg – Löwensaal

25.02. D München – Backstage Werk

27.02. S Göteborg – Pustervik

01.03. FIN Helsinki – Ice Hall Black Box

03.03. S Umeå – House Of Metal Festival @ Idunteatern

04.03. S Stockholm – Berns

06.03. DK Kopenhagen – Amager Bio

07.03. D Hamburg – Docks

08.03. D Frankfurt – Batschkapp

09.03. D Berlin – Huxley’s

10.03. PL Warschau – Stodola

12.03. H Budapest – Barba Negra

13.03. A Wien – Arena

14.03. I Trezzo Sull’adda – Live Club

15.03. CH Zürich – Komplex

16.03. F Paris – Elysee Montmartre

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

