Am 24. Februar kehren AntropomorphiA mit ihrer neusten Sammlung von obszönen Hymnen zurück! Merkt euch den Termin, denn ‚Sermon ov Wrath‚ ist ohne weiteres das bisherige Karrierehighlight der Band.

Die Holländer haben jetzt die 2. Single aus dem Album veröffentlicht, ‚Crown Ov The Dead‚, das mit Gastgesang von DOOLs Ryanne van Dorst aufwartet. AntropomorphiAs Sänger und Gitarrist Ferry Damen sagt dazu: „The compositional approach ov this audial incantation was very instinctive and although it wanders from the traditional framework it is the continuation ov our path and breaths AntropomorphiA to the fullest.“

Surft rüber zur Website des Deaf Forever für diese exklusive Premiere unter: deaf-forever.de

Danach direkt weiter zu metalblade.com/antropomorphia, dort könnt ihr euch das gespenstische Titelstück anhören und das Album auf Vinyl oder als Digi-CD vorbestellen.

‚Sermon ov Wrath‚ wurde nach seiner Fertigstellung in Drummer Marco Stubbes Aftermath Studio und dem Mastering von Tore Stjerna im Necromorbus Studio, die beide für einen erdrückenden Sound sorgten, mit einem Artwork von 13 Candles Tattoo/Madeleine Hoogkamer versehen. Als vielfältigstes Album der Band bisher versprüht ‚Sermon ov Wrath‚ eine ketzerische Stimmung mit viel Groove und dennoch gnadenloser Brutalität – womit die Band beweist, dass sie sich innerhalb ihrer Grenzen nicht vor Experimenten fürchtet.

‚Sermon ov Wrath‚ Tracks:

01 Sermon ov Wrath

02 Suspiria de Profundus

03 Murmur ov the Dead

04 Ad Me Venite Mortui (Intro)

05 Crown ov the Dead

06 Sinful Rapture

07 Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

08 The Blistering Splendour ov Darkness

09 In Bestial Decadence

AntropomorphiA sind:

Ferry Damen – Vocals, Gitarre

Jos van den Brand – Gitarre

Marc van Stiphout – Bass

Marco Stubbe – Drums

Quelle: www.metalblade.com

Kommentare

Kommentare