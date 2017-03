AntropomorphiA kehren mit ihrer neusten Sammlung von obszönen Hymnen zurück! Stürmt die Läden und Onlineshops, denn ‚Sermon ov Wrath‘ ist ohne Zweifel das bisherige Karrierehighlight der Band.

Die Holländer haben jetzt das erste Video zum neuen Album in Form von ‚Murmur Ov The Dead‘ veröffentlicht, welches von Maurice Swinkels (Legion Of The Damned) abgedreht wurde. Klickt den nachfolgenden Link, um es euch anzusehen:

Sänger/Gitarrist Ferry Damen: „Mit der Veröffentlichung von ‚Murmur ov the Dead‘ betreten wir einen Pfad, der uns musikalisch wie auch lyrisch die dunkelste und erbärmlichste Atmosphäre aufzeigt, gleichzeitig aber sehr persönliche Visionen vermittelt.“

Das gespenstische Titelstück, sowie die zweite Single ‚Crown Ov The Dead‘, das mit Gastgesang von DOOLs Ryanne van Dorst aufwartet, könnt ihr euch nach wie vor unter metalblade.com/antropomorphia anhören. Dort könnt ihr das Album auch auf Vinyl oder als Digi-CD kaufen.

‚Sermon ov Wrath‘ wurde nach seiner Fertigstellung in Drummer Marco Stubbes Aftermath Studio und dem Mastering von Tore Stjerna im Necromorbus Studio, die beide für einen erdrückenden Sound sorgten, mit einem Artwork von 13 Candles Tattoo/Madeleine Hoogkamer versehen. Als vielfältigstes Album der Band bisher versprüht ‚Sermon ov Wrath‘ eine ketzerische Stimmung mit viel Groove und dennoch gnadenloser Brutalität – womit die Band beweist, dass sie sich innerhalb ihrer Grenzen nicht vor Experimenten fürchtet.

ANTROPOMORPHIA sind nun auch für die diesjährige Ausgabe des legendären Roadburn Festivals bestätigt, welches in Tilburg in den Niederlanden stattfindet. ANTROPOMORPHIA werden dabei am 21. April auf der Bühne stehen.

‚Sermon ov Wrath‘ Tracks:

1. Sermon ov Wrath

2. Suspiria de Profundus

3. Murmur ov the Dead

4. Ad Me Venite Mortui (Intro)

5. Crown ov the Dead

6. Sinful Rapture

7. Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

8. The Blistering Splendour ov Darkness

9. In Bestial Decadence

AntropomorphiA sind:

Ferry Damen – Vocals, Gitarre

Jos van den Brand – Gitarre

Marc van Stiphout – Bass

Marco Stubbe – Drums

Kommentare

Kommentare