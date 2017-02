Die Emder Progressive-Death Metaller Apallic sind ab sofort beim Essener Plattenlabel Boersma – Records unter Vertrag. Das Debüt-Album „Of Fate And Sanity„ ist bereits fix und fertig im Kasten und wird weltweit am 02.06.2017 veröffentlicht.

Eine ausgiebige Tour folgt im Herbst 2017.

Das Statement der Band:

„Was machen 5 Ostfriesen mit 10 Songs im Ruhrpott? Genau, sie unterzeichnen einen Plattenvertrag bei dem Essener Label Boersma – Records!

Wir freuen uns wahnsinnig auf die zukünftige Zusammenarbeit und die Veröffentlichung unseres Debütalbums „Of Fate And Sanity“.

Durch den Support von Tanja und Sascha können wir euch unsere Musik bald auf dem besten Wege präsentieren. Die Zukunft hält noch Einiges bereit, denn dies ist nur der Anfang! Neue Türen öffnen sich, neue Wege machen sich auf. Ein weiterer Schritt zur Erfüllung unserer Träume ist somit getan. Harrijasses! Wat sünd wi blied!

Auch Sascha Boersma von Boersma – Records setzt große Hoffnungen in das neue Signing: „Das erstklassige Songwriting und die technische Klasse aller Beteiligten sind unüberhörbar und wird durch die grandiose Produktion von Jörg Uken vollendet. Damit passen Apallic perfekt ins Boersma-Team, das 2017 weiter Vollgas für seine Künstler geben wird.“

