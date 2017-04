As I Rise: Live am 13.04.2017 im Rock Center Bremerhaven

Am 13.04. um 20 Uhr geht die Timezone-Bühne im Rock Center Bremerhaven mit der Metalcore-Band As I Rise in die zweite Runde. Adrenalin getränkte Screams, Mehrstimmige Gesangschöre, Streicherparts und Effektnuancen, riffgewaltig und wütend – all das macht die jungen Newcomer zu einem musikalischen Highlight. Lyrisch wollen As I Rise den Zuhörer animieren sich über ihre Songinhalte weiterzubilden. Über Missstände in der Vergangenheit sowie akute Probleme um uns herum.

Quelle: Timezone

