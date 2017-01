Aseethe: Veröffentlichen „Hopes Of Failure“ am 24.Februar via Thrill Jockey Records

ASEETHE, die bis jetzt ein Geheimtipp in der Musikwelt waren, sind schon seit längerem Lieblinge von innovativen heavy Bands. So haben sie bereits mit Yob, Converge, The Body, SUMAC, Thou, Horseback und Inter Arma die Bühne geteilt.

Ihr Slow-Doom wird aufgrund der Herangehensweise oft mit Drone Musik verglichen. Dieser Ansatz gepaart mit dem harschen Gesang und ungewöhnlichen Samples gibt Aseethe eine einzigartige Stimme in den Rängen derer die die Grenzen des Metal ausloten.

Aseethes selbstveröffentlichte Alben waren große Noise-beeinflusste Soundlandschaften. „Hopes Of Failure“ entledigt sich einiger dieser Elemente und legt alle Aufmerksamkeit auf das erschaffen von Riffs. Lyrisch betrachten Brian und Danny den stetigen Verfall der modernen Gesellschaft. Die Gegenüberstellung dieser Reflexionen werden im Schlusstrack „Into The Sun„, welcher auch raren Cleangesang enthält, am besten in Worte gefasst:

“Reach further for hopes of failure

Your body is breaking down

Build further the bridge we need”

Aseethe – Hopes Of Failure

VÖ: 24.02.17

Thrill Jockey / Rough Trade

Quelle: www.oktoberpromotion.com

