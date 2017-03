ASEETHE, die bis jetzt ein Geheimtipp in der Musikwelt waren, sind schon seit längerem Lieblinge von innovativen heavy Bands. So haben sie bereits mit Yob, Converge, The Body, SUMAC, Thou, Horseback und Inter Arma die Bühne geteilt.

Kurz nach der Veröffentlichung von ihrem neuen Album „Hopes Of Failure“ zeigt uns die Band das Video zum Song Sever The Thead III:

Aseethe – Hopes Of Failure

VÖ: 24.02.17

Thrill Jockey / Rough Trade

Quelle: www.angermanagement.cc

Kommentare

