Schwedens Doomhexer AVATARIUM werden am 26. Mai ihr drittes Studioalbum »Hurricanes And Halos« in die Welt entlassen – als kleinen Vorgeschmack darauf liefert die Band heute ihren ersten Studiotrailer, in dem Momente der Aufnahmen im Studio Gröndahl zu sehen sind, während Sängerin Jennie-Ann Smith und Gitarrist Marcus Jidell über den Songwritingprozess und die Arrangements der neuen Tracks sprechen. Seht den Clip hier:

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digipak

– Doppel-LP (Schwarz) sleeved

– Doppel-LP (Gold) sleeved (exklusiv in unserem Mailorder!)

Bestellt diese in unserem Shop vor:

Physisch: http://nblast.de/AVAHurricanesHalos

Oder sichert Euch die digitale Version hier: http://nblast.de/AvatariumDigital

Ihr habt die erste Single verpasst?

‚Into The Fire / Into The Storm‘ (offizielles Lyricvideo): https://youtu.be/PwUoXCW0Kjs

Wieder verlassen AVATARIUM sich auf Schönheit und Düsternis, harte Gitarren und zerbrechliche Klänge, einzigartige weibliche Vocals und den mystischen Vintage Bluessound der Sechziger, ohne dabei je in altmodische Gefilde abzurutschen oder sich zu fern von dem Grundgefühl des Doom Metals fortzubewegen. Sechs der acht eingängigen Tracks stammen aus der Feder von CANDLEMASS-Kopf Leif Edling, während Gitarrist Marcus Jidell und Stimmzauberin Jennie-Ann Smith diesmal ebenfalls am Songwriting beteiligt waren und aus »Hurricanes And Halos« gemeinsam einen grandiosen Nachfolger für »The Girl With The Raven Mask« schmiedeten. Mit diesem Album hatte die Band 2015 zahlreiche Soundchecks, sowie den ‚Up And Coming‘-Award von Metal Hammer gewonnen.

