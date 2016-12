Babymetal - Live At Wembley

Fazit: Wirklich Live sind nur die Stellen, an denen das Publikum mit einbezogen wird. Was „echte“ Metalbands zu wenig machen, hat Babymetal umso mehr drauf. Da die Zielgruppe auf Feinheiten wie „zu sehr abgemischt“ wahrscheinlich eh nicht achten wird bzw. kann, will ich mich auch gar nicht mehr über die überproduzierte Qualität aufregen. Wer die Band mag, sollte zugreifen, um sich in seiner Fantasie auszumalen, bei diesem Ereignis dabei gewesen zu sein.



Anspieltipps: YAVA!