Nachdem vergangenen Samstag die ROCK OF AGES-Interessierten mit der Bestätigung von GOTTHARD als einer der Headliner auf ihre Kosten kamen, ist heute wieder Balingen an der Reihe: Ein weiterer Hauptact des BANG YOUR HEAD!!! 2017 steht fest! Dabei handelt es sich um einen echten Leckerbissen für alle, die es etwas härter und düsterer mögen – und obendrein um den einzigen Festivalauftritt, den die Band 2017 in Deutschland absolvieren wird.

Die Norweger SATYRICON haben im Laufe ihrer Karriere immer wieder Maßstäbe gesetzt – ob nun mit ihren frühen Großtaten wie ‚Dark Medieval Times‚ und ‚Nemesis Divina‚, die zu den herausragendsten Black Metal-Klassikern überhaupt gehören, mit kompromisslosen Experimenten wie ‚Volcano‚ oder dem gewaltigen ‚Live At The Opera‚, bei dem die Band und ihre harschen Kompositionen auf faszinierende Weise mit dem 55-köpfigen National Norwegian Opera Chor verschmolzen.

Alles in allem sind SATYRICON wohl der wandelfähigste aller extremen Metal-Acts, und doch bleiben sie dabei im Geiste ihrer ureigenen Vision immer treu – gleich, ob sie neben archetypisch Schwarzmetallischem nun gerade auf traditionelle Metal-, 70er-Jahre-Doom-Elemente, eingängige Melodien oder rasende Blastbeats setzen.

Genau diese ungezügelte Kompromisslosigkeit lieben und verehren die Fans der Skandinavier, und trotz – oder gerade wegen – dieser kreativen Unbeirrbarkeit hat sich die Band zu einem der erfolgreichsten Aushängeschilder der etwas härteren Szene entwickelt. Ihren Teil dazu beigetragen hat natürlich auch die intensive Live-Präsenz SATYRICONs, von der Ihr Euch diesen Sommer selbst überzeugen könnt – wenn Satyr und Co. beim BANG YOUR HEAD!!! 2017 als einer der Hauptacts ihre einzige deutsche Festivalshow des Jahres absolvieren!

