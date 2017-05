Festivalname: Bang Your Head Festival 2017

Bands: Vince Neil, Krokus, Riot V, Lee Aaron, Steve Grimmets Grim Reaper, Bullet, Dead Lord, Entombed A.D., Almanac, Hammerfall, Michael Schenker Fest, Kataklysm, Vicious Rumors, Diamond Head, Raven, Vain, Paradox, Axxis, Evil Invaders, Tribulation, Satyricon, Saxon, Venom, Sepultura, Ordenogam, Slaughter, The Unity uvm.

Ort: Messegelände, Balingen

Datum: 13.07.2017 -15.07.2017

Kosten: 109€ 3-Tages Karte; 60€ 1-Tages Karte

Tickets unter: http://www.bang-your-head.de/site_byh/tickets

Veranstalter: Aaargh Festival / Verein Venner av Metal

Link: https://www.facebook.com/bangyourheadfestival/

Und da ist es auch schon wieder, das Bang Your Head Festival 2017. Was gibt es in diesem Jahr in Balingen zu sehen? Ja doch, so einiges.

Neben 3 Tage Daueraction schweist man gepflegten Black Metal in Form von Satyricon gekonnt an alte Hasen wie Saxon. Sehenswert außerdem: Vince Neil, Hammerfall, Venom oder auch Michael Schenker! Wer vom 13.07.2017 bis 15.07.2017 noch nichts vor hat, sollte sich das Line-Up einmal genauer ansehen. Noch sind nicht alle Bands bestätigt, doch bald kann man auf die vollständige Running Order hoffen!

Wer es nicht abwarten kann, sollte sich auch die Warm Up Party einmal zu Gemüte führen. Hier findet man zum Beispiel Death Angel, Sanctuary, Angel Dust und weitere vor!

