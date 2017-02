Es ist so etwas wie das alljährliche Familientreffen der alteingesessenen Heavy Metal-Szene und eine ultimative Dauerparty. Von 13. Bis 15. Juli wird es auf dem Balinger Messegelände wieder heißen BANG YOUR HEAD!!!.

Ganz so wie es bei der Kult-Veranstaltung Tradition ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder etliche Shows mit Seltenheitswert. So begeht Vince Neil beispielsweise seine Comeback-Show nach der Auflösung der legendären Mötley Crüe und die einzige Festivalshow des Michael Schenker Fest auf deutschsprachigem Raum ist für Balingen bestätigt.

Mit seinem einzigartigen Gitarrenspiel prägte Michael Schenker SCORPIONS-Klassiker wie „Lovedrive“ oder „Holiday“ und auch der britischen Band UFO verhalf er mit Stücken wie „Doctor Doctor“ oder „Rock Bottom“ zum Durchbruch. MICHAEL SCHENKER ist ohne Wenn und Aber einer der ganz großen Gitarristen der Rock-Geschichte. Einen beträchtlichen Teil seiner Karriere hat der blonde Deutsche dabei unter dem Banner MSG bestritten und dort mit diversen stimmgewaltigen Sängern gemeinsame Sache gemacht. Drei von ihnen sind nun Teil einer ganz besonderen Show, die als MICHAEL SCHENKER FEST 2017 das BANG YOUR HEAD!!!-Billing bereichert: Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley! Diese einzigartige Konstellation hat bereits in Japan für Furore gesorgt und garantiert nun im kommenden Juli auch in Balingen für Klassiker-Groß-Alarm. Das Ganze ist übrigens in jeder Hinsicht ein ganz besonders exklusiver Leckerbissen: Der Auftritt beim BYH!!! wird der einzige seiner Art sein, der im deutschsprachigen Raum auf Festivalbühnen stattfindet.

Um Vince Neil, Sänger der US-Skandalnudeln von Mötley Crüe ist es seit deren Abschiedstour vor zwei Jahren ruhig geworden. Exklusiv beim Bang Your Head!!! Wird der Musiker ein Best Of-Programm aller Hits zum Besten geben: Wer nach dem Karriereende der L.A.-Rock-Ikonen befürchtet hatte, die vielen Klassiker von MÖTLEY CRÜE nie wieder in angemessener Form live erleben zu können, darf also aufatmen: Vince Neil kommt 2017 nach Balingen – und mit ihm Hits wie ‚Girls, Girls, Girls‘, ‚Kickstart My Heart‘, ‚Home Sweet Home‘, ‚Looks That Kill‘ oder ‚Wildside‚!

Ebenfalls ihren einzigen Open Air-Auftritt im deutschsprachigen Raum begehen die kanadischen Death Metaller von KATAKLYSM. Außerdem bestätigt sind die Schweizer Erfolgsrocker von KROKUS („Bedside Radio“, „Tokyo Nights“), die Ruhrpott-Hardrocker von AXXIS („Stay Don ´t Leave Me“) oder die schwedischen Metal-Überflieger von HAMMERFALL.

Auch in diesem Jahr wird es am Mittwoch, den 12. Juli bereits wieder einen Warm Up-Abend in der Messehalle geben. Mit von der Partie sind Death Angel, Sanctuary, Angel Dust, Bloodbound und Stormwarrior.

Und auch das Rahmenprogramm hält wie alle Jahre allerlei Attraktionen parat. Bei den zahlreichen Autogrammstunden kommen die Besucher den Künstlern besonders nahe, und ein großer Sammler-Markt, die Metal-Börse, lädt mit Raritäten, Vinyls, Merchandise und vielem mehr zum ausgiebigen Stöbern ein. Auch für gesellige Sitzrunden und ausreichend Schatten ist gesorgt – dank eines großen Zelts mit Barbetrieb.

Eintrittspreise:

Preis Festivalticket (gültig für Donnerstag, Freitag & Samstag):

Euro 109.- im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr – erhöhter Preis an der Tageskasse, Tagestickets je 60 Euro

Warm-Up-Party:

mit gültigem Festivalticket: Euro 25.- im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr; erhöhter Preis an der Tageskasse

ohne gültiges Festivalticket: Euro 33.- im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr; erhöhter Preis an der Tageskasse

Ticketvorverkauf:

Telefonische Tickethotline: 0 74 57 / 94 46 12

Onlineverkauf: www.shop.bang-your-head.de

Print-at-home-Tickets:

https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/Z7MKPG9X/language/de

Festivalhomepage: www.bang-your-head.de

Quelle: www.rosenheim-rocks.de

