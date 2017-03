Die Black Metal Formation Baptism haben soeben vier Festival Shows bestätigt. Davon liegt lediglich nur Chevenez (CH) Forest Fest Open Air VI in der Reichweite Deutscher Fans.

BAPTISM festivals

20 May 17 Hyvinkää (FI) Steelfest Open Air

09 Jun 17 Chicago, IL (US) Cathedral of the Black Goat fest vol. 9

30 Jun 17 Helsinki (FI) Tuska Open Air

15 Jul 17 Chevenez (CH) Forest Fest Open Air VI

Line-up

Lord S.: vocals, guitar, songwriting

SG.7: guitar

TG: lead guitar

Syphon: bass

LRH: drums

Style: Black Metal

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

