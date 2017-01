Die finnischen Heavy Metaller BATTLE BEAST stehen kurz davor, ihr viertes Studioalbum »Bringer Of Pain« am 17. Feburar via Nuclear Blast auf die Menschheit loszulassen. Mit ‚Familiar Hell‘ wurde vergangene Woche bereits die zweite Single der Platte online gestellt. Heute ist es wieder an der Zeit, mehr über die Entstehung von »Bringer Of Pain« zu erfahren. Begebt Euch auf YouTube, um den zweiten Albumtrailer anzuschauen, der den Songwriting-Prozess für das kommende Werk behandelt:

Ihr habt das Musikvideo zu ‚Familiar Hell' noch nicht gesehen? Schaut Euch den Clip (Regie und Produktion: Markus Nieminen, Oy Routafilmi AB) auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch? v=P3k7r_U8b40

Seht Euch hier auch den vor Kurzem veröffentlichten Making-of-Clip zum ‚King For A Day'-Musikvideo an: https://www.youtube.com/watch? v=aAH4aY7FO7k

Bestellt »Bringer Of Pain« jetzt vor: http://nblast.de/ BBBringerOfPainNB

Bestellt »Bringer Of Pain« digital vor und erhaltet ‚Familiar Hell' und ‚King For A Day' sofort oder streamt die Songs: http://nblast.de/ BattleBeastDownloads

‚King For A Day' OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch? v=8lKYdrL-AAw

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch? v=PQ1wqgM6Z0o

»Bringer Of Pain« – Tracklist:

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven

Bonus (DIGI / 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash

Das 10 Tracks umfassende »Bringer Of Pain« wurde in den JKB Studios von Keyboarder Janne Björkroth aufgenommen und produziert. Dieser war gemeinsam mit Viktor Gullichsen und Mikko Karmila auch für den Mix von »Bringer Of Pain« verantwortlich, während die Scheibe von Mikka Jussila in den Finnvox Studios gemastert wurde. Das Cover-Artwork stammt aus der Feder von Jan Yrlund. »Bringer Of Pain« ist zudem das erste Album, das die Band mit Gitarrist Joona Björkroth eingespielt hat.

BATTLE BEAST live:

03.02. FIN Tampere – Pakkahuone

04.02. FIN Helsinki – Radio Rock Cruise

18.02. FIN Eura – Osmantupa

24.02. FIN Helsinki – Virgin Oil

25.02. FIN Turku – Gong

BATTLE BEAST – »Bringer Of Pain Over Europe 2017«

w/ MAJESTY, GYZE

02.03. D Mannheim – 7er Club

03.03. D Essen – Turock

04.03. D Leipzig – Hellraiser

05.03. PL Wroclaw – Liverpool Club

06.03. A Vienna – Chelsea

08.03. I Brescia – Circolo Colony

09.03. F Puget-Sur-Argent – Le Rat’s

10.03. E Barcelona – Bikini

11.03. E Madrid – Penelope

12.03. P Lisbon – RCA Club

13.03. P Porto – Hard Club

14.03. E Pamplona – Totem

16.03. F Nantes – Ferrailleur

17.03. F Strasbourg – La Laiterie

18.03. D Marsberg – Metal Diver Festival (Schützenhalle)

19.03. B Vosselaar – Biebob

20.03. NL Tilburg – Little Devil

22.03. UK Wolverhampton – Slade Rooms

23.03. UK Manchester – Ruby Lounge

24.03. UK London – Underworld

25.03. F Paris – Petit Bain

26.03. D Saarbrücken – Garage

27.03. D Berlin – Bi Nuu

28.03. D Hamburg – Logo

29.03. D Würzburg – Posthalle

30.03. D Siegburg – Kubana

31.03. D Stuttgart – Im Wizemann

01.04. CH Wetzikon – Hall Of Fame

02.04. D Regensburg (Obertraubling) – Eventhall Airport

05.04. H Budapest – Barba Negra

06.04. SK Bratislava – Randal Club

07.04. D Lindau – Vaudeville

08.04. D Munich – Backstage

09.04. D Münster – Sputnikhalle

Tickets für die Deutschland-Shows erhaltet Ihr im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/ shop/artikel/gruppen/79977.1. indoor-konzerte.html?article_ group_sort_type_handle=rank& custom_keywords=BATTLE+BEAST

w/ SABATON, LEAVES’ EYES

20.04. USA Philadelphia, PA – The Trocadero

21.04. USA New York, NY – Playstation Theatre

23.04. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

25.04. CDN Montreal, QC – Club Soda

26.04. CDN Quebec City, QC – Imperial De Quebec

27.04. CDN Toronto, ON – Opera House

28.04. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

30.04. USA Louisville, KY – Diamond Pub Concert Hall

01.05. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

02.05. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

03.05. CDN Winnipeg, MB – Park Theatre

05.05. CDN Edmonton, AB – Union Hall

06.05. CDN Calgary, AB – The Palace

07.05. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

08.05. USA Seattle, WA – El Corazon

10.05. USA San Francisco, CA – Regency Ballroom

11.05. USA Anaheim, CA – City National Grove

12.05. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

14.05. USA Englewood, CO – Gothic Theater

16.05. USA Dallas, TX – Trees

17.05. USA San Antonio, TX – Alamo Music Hall

18.05. USA Houston, TX – Scout Bar

20.05. USA Tampa, FL – Orpheum

21.05. USA Charlotte, NC – The Underground

22.05. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

22. – 24.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

30.06. FIN Puolanka – Lankafest

30.06. – 02.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

13. – 16.07. CZ Vizovice – Masters Of Rock

21./22.07. D Fritzlar – Rock am Stück

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

01.09. D Katzenbach – Metallergrillen

Hier bekommt Ihr Tickets fürs Summer Breeze: http://www.nuclearblast.de/de/ produkte/tickets/open-air/ ticket/summer-breeze-open-air- dinkelsbuehl-16.-19.8.2017. html

Tickets fürs Metallergrillen bekommt Ihr ebenfalls im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/ shop/artikel/gruppen/79999.1. open-air-festivals.html? article_group_sort_type_ handle=rank&custom_keywords= metallergrillen

BATTLE BEAST sind:

Noora Louhimo | Gesang

Joona Björkroth | Gitarre

Juuso Soinio | Gitarre

Eero Sipilä | Bass

Janne Björkroth | Keyboards

Pyry Vikki | Schlagzeug

