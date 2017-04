Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Headlinershow am 31.05. in Hannover ins Capitol hochverlegt. Zudem spielen Beartooth anschließend Rock am Ring/Rock im Park!

Beartooth sind momentan außer Frage eine der erfogreichsten Hardcorebands. Insgesamt wurden bisher 115.000 Alben verkauft und im Januar durchbrach man die magische 100 Million Marke bei den Streams. Die Shows auf der letzten Tour in Deutschland waren alle ausverkauft.

Am 26. Mai erscheint „Aggressive“ als Deluxe Edition mit sechs Bonustracks + live DVD die ein Konzert aus dem November 2016 in Columbus, Ohio und eine neue Documentary beinhaltet.

BONUS AUDIO

13 Hated (Acoustic)

14 Sick of Me (Acoustic)

15 Aggressive (Live from BBC Maida Vale)

16 Rock Is Dead (Live from BBC Maida Vale)

17 Fair Weather Friend (Live from Columbus, OH)

18 King of Anything (Live from Columbus, OH)

2.) DVD (Columbus documentary footage + 14 live songs)

