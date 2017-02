Before I Wake: Der ist Psychothrillerab 17.03.2017 auf Blu-ray und DVD erhältlich

Nach dem erfolgreichen Kinostart im November erscheint BEFORE I WAKE am 17.03.2017 als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook, auf Blu-ray und DVD sowie als Video on Demand.

Im Stil von Genre-Kollegen wie „The Boy“ oder „Der Babadook“ beschert uns Horror-Spezialist Mike Flanagan („Oculus“, „Ouija: Ursprung des Bösen“) einen Thriller voller Suspense und ein intensives, bildstarkes Albtraumspiel, das einen Blick in die abgrundtiefe Verletzlichkeit einer Familie wirft.

In den Hauptrollen überzeugen Kate Bosworth („Superman Returns“, „Still Alice“) als traumatisierte Mutter, die sich ihren Dämonen entgegenstellt, sowie der Genre-erfahrene Thomas Jane („The Punisher“, „Nebel“). Jacob Tremblay liefert erneut ein Spiel von enormer Authentizität.

