Before I Wake

Fazit: Before I Wake ist ein gelungene Inszenierung bekannter Elemente, die in den 93 Minuten zu einem spannenden Horror-Thriller zusammenwachsen. Besonders Cody (Jacob Tremblay) ist trotz seines noch jungen Alters ein Schauspieler, vor dem man bereits jetzt den Hut ziehen kann. Egal, in welche Rolle er schlüpft, alles steht ihm wie maßgeschneidert. Die Tatsache, dass Cody´s Träume lebendig werden und in ein Drama heranschwellen, ist nicht unbedingt neu, die Umsetzung jedoch gelungen. Zudem kann Before I Wake ein ganz eigenes Bild erzeugen und besitzt Wiedererkennungswert. An richtigen Horrorszenen mangelt es zwar etwas und der gelungene Start kann nicht auf höchstem Niveau ins Ziel gerettet werden. Trotzdem sollten Fans von Der Babadook und Co mal in den Film von Mike Flanagans hereinsehen.