Below: Veröffentlichen Video zu ‚Disappearing into Nothing‘

Am 19. Mai werden die schwedischen Epic Doom Metaller von BELOW ihr neues Album ‚Upon A Pale Horse‚ weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen!

Surft jetzt schnell zu youtube.com/watch?v=aozkYxVPo7U, denn dort könnt ihr euch exklusiv das Video zur zweiten Single ‚Disappearing Into Nothing‚ ansehen! Das Video wurde von TD Producer (tdproducer.com) abgedreht.

BELOW meinen dazu: „‚Disappearing Into Nothing‚ ist einer der ersten Songs, den wir für das neue Album geschrieben haben. Direkt als wir das bösartige, schwere Hauptriff gespielt hatten, dachten wir uns, dass dieser Song der Opener für das neue Album sein muss! Das Stück hat auch einige sehr dynamische Verse und einen melodischen Refrain. Der Song ist also langsam, schwer, melodiös und hat einen Text über langsames Sterben. Enjoy!“

Klickt euch danach weiter zu metalblade.com/below, dort könnt ihr euch die erste Single ‚1000 Broken Bones‘ anhören! Schaut euch bei den Vorbestellungen vorbei, ihr könnt dabei ‚Upon A Pale Horse‚ sowohl als Digi-CD als auch auf Vinyl käuflich erwerben!

‚Upon A Pale Horse‚ Tracklist:

1. The Plague Within

2. Disappearing Into Nothing

3. The Coven

4. Upon a Pale Horse

5. Suffer in Silence

6. Hours of Darkness

7. 1000 Broken Bones

8. We Are All Slaves

BELOW Line-up:

Zeb – Vox

Hedman – Bass

Paud – Guitar

Berg – Guitar

Doc – Drums

Quelle: www.metalblade.com

