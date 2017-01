Europas diabolische Death/Black Metal-Horde BELPHEGOR ist zurück im Studio, um ihr 11. noch unbetiteltes Studioalbum aufzunehmen! Die LP wird der Nachfolger zu ihrem gefeierten Album »Conjuring The Dead«-Werk aus dem Jahre 2014 sein. Macht euch ein fettes rotes Kreuz für Mitte September im Kalender, dann soll das Album erscheinen – gefolgt von einer weltweiten Tour!

Frontmann und Gründungsgitarrist Helmuth Lehner klärt euch über den aktuellen Stand zur neuen Platte auf: „Schlagzeug und Bass – von Serpenth (Bass, Screams) und dem deutschen Ausnahmeschlagzeuger Bloodhammer – sind bereits im Kasten. Ein neues Kapitel – eine neue Herausforderung.“



Serpenth fügt hinzu:

„Wie auch schon bei unserem Album »Pestapokalypse VI« (Oktober 2006) haben wir diese LP wieder mit zwei Tunings aufgenommen. Wir haben viele neue Elemente und Strukturen zu unserem unverwechselbaren Sound hinzugefügt und die Gitarren noch weiter hinuntergestimmt um einen noch brutaleren und düsteren Ton zu erzielen. Dies sind die wildesten, heftigsten und stärksten Nine-Sound-Collagen, die wir jemals geschrieben und aufgenommen haben!“

Seid gespannt auf neue Details rund um das neue Album wie den Titel, Produzent, Studiotrailer und das lyrische und melodische Konzept – all diese Infos gibt es in Kürze!

Seht hier den exklusiven Clip, in dem BELPHEGOR ‚Totenkult – Exegesis Of Deterioration‘ spielen, der live in ihrem „Probebunker“ aufgenommen wurde. Dieser brachiale Death/Black Metal-Track wird auf der kommenden Platte enthalten sein. Dreht auf und fahrt mit ihnen zur Hölle:

BELPHEGOR live:

Greece Einmarsch

28.01. GR Thessaloniki – Eightball Club

29.01. GR Athens – Kyttaro Live

Latin American Cremation

17.02. MEX City Mexico D.F – Circo Volador

18.02. GCA Guatemala City – Salon Agayc

19.02. ES San Salvador – Buhos

21.02. CO Bogota – Auditorio Lumiere

23.02. PE Lima – C.C. Festival

24.02. BOL Cochabamba – Ex-Carnivale

26.02. RCH Santiago – Teatro Mundo Magico

27.02. RA Buenos Aires – The Roxy Live

28.02. BR Sao Paulo – Manifesto Bar

03.03. BR Campo Do Melo /MG – Clube Aprigo

04.03. BR Recife – Estelila

05.03. BR Fortaleza – Teatro Da Boca Rica

Festival Einmarsch

21.03. SLO Bohinj – Winter Days Of Metal

16.06. F Clisson – Hellfest

05.-08.07. D Ballenstedt – Rock Harz Festival

23.07. IT Bresci a – Colony Open Air

Weitere Ritualtermine werden schon bald angekündigt…!

