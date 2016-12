BENIGHTED French tour

10 Feb 17 Grenoble (FR) L’Ampérage

11 Feb 17 Puget-Sur-Argens (FR) Le Rat’s

17 Feb 17 Saint Étienne (FR) Le FIL

21 Feb 17 Nantes (FR) Le Ferailleur

22 Feb 17 Joue Les Tours (FR) Le Temps Machine

23 Feb 17 Paris (FR) Le Petit Bain

25 Feb 17 Rouen (FR) Le 106

03 Mar 17 Toulouse (FR) Le Metronum

18 Mar 17 Nancy (FR) Le Hublot

31 Mar 17 Dijon (FR) Le Consortium

01 Apr 17 Limours (FR) MJC

BENIGHTED Festivals

21 Jan 17 Lisbon (PT) RCA Club (XXXapada Na Tromba)

24 Feb 17 Bergen (NO) Blastfest

11 May 17 Horní Libchava (CZ) Zámek Horní Libchava

13 May 17 Zamek (CZ) Nice To Eat You Fest 2017

20 May 17 Saint-Omer (FR) Dreamer Fest 2017

03 Jun 17 Saint-Riquier (FR) Abbaye Metal Fest 2017

06 Jul 17 Viveiro (ES) Resurrection Fest 2017 (exact date tba)

29 Jul 17 Steenwijk (NL) Stonehenge Festival 2017

24 Aug 17 Spital Am Semmering (AT) Kaltenbach Open Air Festival 2017

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

Kommentare