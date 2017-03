BEYOND CREATION haben ein Musik Video zu ihrem Klassiker „Coexistence“ gedreht, der Song stammt vom sechs Jahre alten Werk The Aura.

Zudem werden BEYOND CREATION auf dem Hellfest in Clisson, Fanlreich am 16.06.17 und auf dem UK Tech Fest in Winthorpe am 09.07.2017 zocken.

Das Video von „Coexistence“ könnt ihr direkt hier einsehen: Metal.de (DE)

