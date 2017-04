Zwei Jahre ist es her, dass die deutschen Symphonic-Metal Senkrechtstarter BEYOND THE BLACK ihre allererste Live-Show auf dem Wacken Open Air gespielt haben. 2015 traten sie vor 10.000 Besuchern auf der W:E:T-Stage im Bullhead City Circus auf und 2016 rockte Frontfrau Jennifer Haben und ihre Band die Partystage des größten Metal-Festivals der Welt mit 25.000 Besuchern. Im Januar veröffentlichten BEYOND THE BLACK ihr Album LOST IN FOREVER weltweit und werden dazu im Herbst mit neun Terminen auf Deutschland-Tour gehen. Special Guest bei diesen Terminen ist die kanadische Heavy Metal-Band Kobra and the Lotus. Keine Unbedeutenden in der internationalen Heavy-Metal-Szene, denn sie traten unter anderem beim Sonisphere Festival, Download-Festival, Rock am Ringund Rock im Park, Graspop Metal Meeting, Gods of Metal und beim Wacken Open Air auf. Außerdem spielten sie als Vorgruppe auf Tourneen von Judas Priest, Black Label Society, Slash, Steel Panther und vielen mehr. Auch international tut sich bei BEYOND THE BLACK so einiges: Im Frühjahr waren sie gemeinsam mit POWERWOLF und EPICA auf großer Europatour. Jennifer Haben: „Ich bin begeistert! Es war eine große Ehre, die Chance zu haben, sich die Bühne mit diesen beiden tollen Bands zu teilen!“. Danach gab es aber kein Ausruhen für die Band. Ganz im Gegenteil, für BEYOND THE BLACK ging es weiter nach Russland um zwei Headliner Shows zu spielen und direkt danach nach UK. Beide Termine, in Moskau und St. Petersburg, waren restlos ausverkauft und auch das Hammerfest in Wales war ein voller Erfolg für Jenny und ihre Band. Aktuell bereitet sich die Band auf weitere nationale, wie internationale Sommerfestivals vor, die in Kürze veröffentlicht werden.

BEYOND THE BLACK haben sich diesen Platz verdient: Sie spielen mittlerweile auf allen namhaften Metal Festivals. In Wacken sind sie Dauergäste und erobern von Jahr zu Jahr größere Bühnen mit ihren grandiosen Auftritten. Die Liste der Bands, mit denen sie in den letzten Monaten europaweit auf der Bühne standen, liest sich wie das „Who is Who“ der Rock und Metal Szene. Von Saxon über Korn, Queensrÿche und Within Temptation bis hin zu den Scorpions. Beyond The Black – Lost in Forever Live 2017 Special Guest: Kobra and the Lotus in Kooperation mit Semmel Concerts 07.12.2017 Köln -Essigfabrik 08.12.2017 Aschaffenburg Colos-Saal 09.12.2017 Karlsruhe Substage 11.12.2017 München Backstage Werk 12.12.2017 Leipzig Hellraiser 14.12.2017 Hamburg Markthalle 15.12.2017 Berlin SO 36 16.12.2017 Bochum Matrix 17.12.2017 Saarbrücken Garage

