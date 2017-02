Beyond The Black: Neues Video „Night Will Fade“

Beyond The Black: Neues Video „Night Will Fade“

Um die neu geformte Band zu feiern, wird am 13. Januar 2017 die Tour Edition des Albums „Lost in Forever“, inklusive vier brandneuer Bonustracks, deutschlandweit veröffentlicht. „Night Will Fade“ ist die Single, die die neuen Songs anführt. Sie besticht durch die Verschmelzung von Mittelalter-Rock mit modernem Melodic Metal. Dass die Band beide Welten meisterlich beherrscht, hat sie schon in der Vergangenheit mehrfach bewiesen.

Auf diese besondere Farbe sind nun auch die Macher hinter dem Sat.1 Erfolgsfilm „Die Wanderhure“ aufmerksam geworden. „Night Will Fade“ haben sie zum Titeltrack ihres kommenden Spielfilms „Die Ketzerbraut“ erkoren und man kann ihnen zu ihrer Entscheidung nur gratulieren: Der Kontrast aus der Sehnsucht nach Erlösung, die Jennifer Haben gesanglich ergreifend auf den Punkt bringt, und der unerbittlichen Härte der Wirklichkeit in „Night Will Fade“, ist wie gemacht für die Bilder eines großen Mittelalter-Dramas. Der Film „Die Ketzerbraut“ wird am 14.02. um 20:15 auf SAT1 ausgestrahlt.

Seht hier das neue Video von „Beyond The Black“ zur Single „Night Will Fade“.

Aktuelle Tourdaten:

16.01.2017 CH – Geneve, Salle des Fetes de Thonex

17.01.2017 CH – Zürich, Volkshaus

18.01.2017 IT – Milan, Live Club

20.01.2017 DE – Munich, Tonhalle

21.01.2017 AT – Wien, Gasometer

22.01.2017 HU – Budapest, Barba Negra

24.01.2017 PL – Warsaw, Progresja

25.01.2017 DE – Berlin, Huxleys

27.01.2017 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.2017 CZ – Prague, Forum Karlin

29.01.2017 DE – Hannover, Capitol

31.01.2017 DE – Hamburg, Mehr! Theater

01.02.2017 BE – Brussels, Ancienne Belgique

03.02.2017 UK – London, Shepherds Bush Empire

04.02.2017 FR – Paris, Zenith

www.beyondtheblack.de

www.facebook.com/ beyondtheblackofficial

Quelle: www.pirate-smile.de

Kommentare

Kommentare