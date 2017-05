Am 26.05. erscheint die neue EP der BILLION DOLLAR BABIES „The Game“ (Metalville / Rough Trade)

Spätestens mit Veröffentlichung ihres zweiten Albums “Chemical God” und der anschließenden, erfolgreichen Tour mit Pain haben sich die Billion Dollar Babies einen festen Platz unter den angesagtesten Acts Skandinaviens erspielt.

Um den vielen Fans die Wartezeit bis zum neuen Album Anfang kommenden Jahres zu verkürzen, erscheint nun “The Game”. Die 6 Track EP enthält ausschließlich unveröffentlichtes Material ist somit ein echtes Must Have .

01. The Game (unreleased track from Chemical God recording)

02. Murder My Heart (unreleased track from Chemical God recording)

03. I Want To See You Burn (Live recording from 2016)

04. President Payne (Live recording from 2016)

05. Why Don’t you ut Up A Fight (Unplugged version)

06. Crashing Down (Unplugged version)

Hier geht’s zum Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=1zgekr-ILTA&feature=youtu.be

Quelle: www.fd-entertainment-group.de

