Biters gründeten sich 2009 in Atlanta, Georgia und hatten das Ziel den klassischen Rock ohne Schnörkel in der Welt zu verbreiten. Der elektronisch angehauchte Rock n Roll klingt paradoxer Weise sehr frisch und zugleich hat er einen Hauch von Nostalgie. … Der Sound erinnert an die Zeiten wo Bands wie Bands aussahen aber handelten wie Gangs.

Bevor im Mai das neue Album erscheint könnt ihr die Band on Tour mit Blackberry Smoke live erleben:

12.3. München – Backstage Werk

14.3. Berlin – Columbia Theater

21.3. Hamburg – Übel & Gefährlich

24.3. Köln – Stollwerk

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare