BITTERFELDT – die Band von Micha (EverEve) und Sascha (ex-GAU) – werden nächsten Freitag ihr Debütalbum „Götzen.Dämmerung“ veröffentlichen!

BITTERFELDT haben nun verkündet, dass sie ihr Album live am 13. Mai beim Apocalypse Now II in Losheim am See/Britten präsentieren werden!

Die Band dazu:

„Bitterfeldt ist etwas Besonderes – daher sind auch Live-Konzerte von Bitterfeldt etwas Besonderes und finden nur zu besonderen Anlässen an ausgewählten Orten statt. Wir freuen uns nun, Euch bekannt geben zu dürfen, dass wir beim Apocalypse Now Festival in Losheim am See dabei sein werden! Es handelt sich hier um ein kleines, aber feines Festival, das wir headlinen werden. Bei dem Auftritt wird das komplette Album Götzen.Dämmerung live zum ersten Mal vorgestellt, und wir hoffen, dass Ihr bei diesem denkwürdigen Ereignis dabei seid!“

Vor einigen Wochen feierte das Video zu „Eines Tages“ Premiere, das man sich hier ansehen kann » https://youtu.be/epSfHP_JrfI

Auf dem kommenden BITTERFELDT Album werden Micha und Sascha unter anderem von Musikern von Crematory, EverEve und Heaven Shall Burn unterstützt. „Götzen.Dämmerung“ wurde von Gerhard Magin produziert, gemischt und gemastert. Aleksandar Živanov / Hardworkz hat das Artwork und Layout des Albums gestaltet.

Es wird auch als limitiertes Digipak mit Bonustracks und aufwendigem Booklet erhältlich sein.

BITTERFELDT Live

13.05.2017 DE Losheim am See – Schützenhaus Britten

