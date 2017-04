Black Hawk: “Just Like In Paradise” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „The End Of the World“

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung unserer deutschen Urgesteine BLACK HAWK – „Just Like In Paradise“ veröffentlicht. Das Album „The End Of The World“ wird offiziell am 19. Mai 2017 über PURE UNDERGROUND RECORDS erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 05. Mai 2017 in unserem webshop.

Das teutonische Urgestein BLACK HAWK erfreut seine Anhängerschaft vier Jahre nach ´A Mighty Metal Axe´ mit einem neuen Album und präsentiert sich gleichzeitig in Hochform.

So produktiv wie in der letzten Dekade waren die Metaller aus Schleswig-Holstein seit ihren Anfängen in den 80s nie zuvor gewesen. Daher lassen sie auch anno 2017 klassischen 80s Metal aus ihrem Übungsraum bombig entweichen, mit knalligem Gesang, wehenden Gitarrenläufen und wahrhaftig klassisch angehauchten Gitarrensoli. Natürlich schimmert zuweilen der hardrockige Ursprung durch, dennoch allzeit melodie- und rhythmusbetont.

Eine satte Dreiviertelstunde old-school Heavy Metal, der keinen Vergleich zu RAGE und ACCEPT als auch im internationalen Vergleich zu SAXON scheuen muss. ´The End Of The World´ sei hiermit allen Bangern ans Herz gelegt. Keep it black and hawk.

BLACK HAWK – „Just Like In Paradise“ @ Soundcloud

LINE-UP:

Udo Bethke – lead vocals

Wolfgang Tewes – guitars

Günny Kruse – guitars

Michael “Zottel” Wiekenberg – bass

Matthias Meßfeldt – drums

guest musicians:

Hanjo Gehrke – acustic guitars, guitarsolo on “Dancing with my Demons”, keyboards & backing vocals

Conny Bethke – backing vocals

Stefan Weise – backing vocals

Tourdates:

25.11.17 Valencia – Paberse Club

28.10.17 Hamburg – Marias Ballroom

27.07.17 Brande Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

08.07.17 Berlin – Rock On The Boat

20.05.17 Hamburg – Barrock

