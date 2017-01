Die BLACK STAR RIDERS können es schon kaum erwarten, am 3. Februar 2017 ihr neues Album »Heavy Fire« auf die Massen loszulassen. Heute enthüllt die Band den fünften Trailer, in dem Damon Johnson, Ricky Warwick und Scott Gorham über ihre ersten Einflüsse sprechen und von ihren Lieblingsbands und -künstlern erzählen. Schaut Euch das Video hier an:

Damon Johnson erinnert sich: „Ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter hat in der Kirche gesungen und ein bisschen Klavier gespielt, mein Dad war Gitarrist und hatte eine große Musiksammlung. Das Radio war niemals ausgeschalten. Deshalb ist meine allererste Erinnerung an meine Kindheit die Musik in unserem Haus.“

„Es hat alles mit den BEATLES begonnen. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben ‚She Loves You‘ gehört habe, dachte ich mir einfach nur: ‚Heilige Scheiße, wer ist das?'“, fügt Scott Gorham hinzu.

Von den unmittelbaren Riffs des Album-Openers ‚Heavy Fire‘ bis hin zu den Hooks der ersten Single ‚When The Night Comes In‘, von dem dreckigen Bass-Groove von ‚Thinking About You Could Get Me Killed‘ bis hin zu den bekannten Doppelgitarren von Gorham und Johnson auf ‚Testify Or Say Goodbye‘, ist »Heavy Fire« ein Album, das den Ruf von den BLACK STAR RIDERS als eine der Weltpremiere-Rock-Acts noch weiter festigt.

Direkt im Anschluss an ihre gefeierten Alben »All Hell Breaks Loose« und »The Killer Instinct«, die den Weg für die BLACK STAR RIDERS als eine große Powermacht im modernen Rock ’n‘ Roll geebnet haben, wird »Heavy Fire« erneut von Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht. Die Band brachte auch Pledgemusic mit ein, eine der innovativsten und erfolgreichsten Plattformen der modernen Musikwelt, um den Fans noch die Möglichkeit auf Extra-Material und Information en zu geben, die sich rund um die Veröffentlichung des Albums drehen.

Dies ist die Trackliste für »Heavy Fire«:

CD

1. Heavy Fire

2. When The Night Comes In

3. Dancing With The Wrong Girl

4. Who Rides The Tiger

5. Cold War Love

6. Testify Or Say Goodbye

7. Thinking About You Could Get Me Killed

8. True Blue Kid

9. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me

The Limited Edition Digibook CD hat die selbe Trackliste wie oben plus den

Bonus Track

11. Fade

Limited Edition Gatefold Vinyl

Limited Edition Picture Disc

Side One

1. Heavy Fire

2. When The Night Comes In

3. Dancing With The Wrong Girl

4. Who Rides The Tiger

5. Cold War Love

Side Two

1. Testify Or Say Goodbye

2. Thinking About You Could Get Me Killed

3. True Blue Kid

4. Ticket To Rise

5. Letting Go Of Me

Nach einem kompletten Jahr auf Tour sind die BLACK STAR RIDERS (Ricky Warwick, Scott Gorham, Damon Johnson, Robert Crane und Jimmy DeGrasso) zurück auf der Bühne mit 16 Daten in Großbritannien und Irland. Bei den ersten fünf Daten sind die schottischen Rocker GUN und THE AMORETTES als Support mit am Start, während die restlichen 11 Shows mit den schwedischen BACKYARD BABIES und GUN gerockt werden.

Hier findet Ihr die Daten für die »Heavy Fire Tour 2017«:

w/ GUN, THE AMORETTES

02.03. UK Cardiff – Tramshed

03.03. UK Wrexham – William Aston Hall

04.03. IRL Dublin – Academy

05.03. UK Belfast – Limelight

07.03. UK Inverness – Ironworks

w/ BACKYARD BABIES, GUN

08.03. UK Glasgow – o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)

09.03. UK Glasgow – o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)

10.03. UK Newcastle – o2 Academy

11.03. UK Leeds – o2 Academy

12.03. UK Manchester – o2 Ritz

14.03. UK Nottingham – Rock City

15.03. UK Norwich – UEA

16.03. UK Bristol – o2 Academy

17.03. UK London – o2 Kentish Town Forum

18.03. UK Birmingham – o2 Institute

19.03. UK Bournemouth – o2 Academy

Die Tickets stehen bereits zum Verkauf – für weitere Infos, schaut auf www.blackstarriders.com rein!

