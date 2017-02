Am Freitag, den 03. Februar 2017 war es endlich soweit und die BLACK STAR RIDERS ließen ihr langerwartetes drittes Album »Heavy Fire« auf die Massen los! Mit diesem neuen Meisterwerk konnte die Band nicht nur zahlreiche Chartplatzierungen für sich gewinnen; gleichzeitig konnte sie auch noch ihre bisherigen Charterfolge in jedem Land verbessern! In Deutschland konnte das Album sogar bis auf Platz 11 klettern!

Die Band kommentiert: „Wir möchten all den BLACK STAR RIDERS-Fans da draußen ein fettes ‚Dankeschön‘ sagen! »Heavy Fire« bedeutet für uns Power pur und wir können es schon jetzt kaum noch erwarten, Euch das Album in 2017 und in der Zukunft zu präsentieren!“

Dies sind alle Chartergebnisse:

#11 Deutschland

#60 Irland

Charts UK:

#6 UK National Album charts

#1 Indie

#1 Rock

#3 Vinyl

Charts US:

#3 Heatseekers

#6 Hard Music

#22 Independent

#25 Rock

#91 Top Current Albums

Hier könnt Ihr Euch das Album direkt bestellen: http://nblast.de/ BSRHeavyFireNB

Hier erhaltet Ihr die digitale Version: http://nblast.de/BSRDownloads

»Heavy Fire« – Tracklist:

1. Heavy Fire

2. When The Night Comes In

3. Dancing With The Wrong Girl

4. Who Rides The Tiger

5. Cold War Love

6. Testify Or Say Goodbye

7. Thinking About You Could Get Me Killed

8. True Blue Kid

9. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me

Bonus Track (nur DIGI)

11. Fade

Quelle: www.nuclearblast.de

