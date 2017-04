Headliner: Blink-182

Vorband(s): A Day To Remember, Lower Than Atlantis

Ort: König Pilsener Arena, Oberhausen

Datum: 13.06.2017

Kosten: ab 42,00€

Genre: Pop-Punk, Punk, Hardcore

Besucher: ca. 12000 Besucher

Veranstalter: Prime Entertainment

Link: Ticketmaster

Zum ersten Mal seit 2014 touren Blink-182 durch Deutschland und haben ihre neue Platte California (2016) im Gepäck. Zusätzlich ist die erste Deutschlandtour mit dem neuen Gitarristen und Sänger Matt Skiba, der seit 2015 Tom DeLonge ersetzt. Stehplätze für die vier Dates in Deutschland waren schnell vergriffen, Unschlüssige müssen sich mit einem Sitzplatz zufrieden geben.

Mit auf die Tour nehmen Blink-182 die (Post-)Hardcore-Riesen von A Day To Remember und werden zusätzlich von Lower Than Atlantis unterstützt. Das Ganze ist für den Preis ein absolut lohnenswertes Paket. Bleibt abzuwarten, ob die Jungs ihre unzähligen Hits für alle zufriedenstellend in ein Set gepackt bekommen und wie die Band den Abgang des langjährigen Gitarristen verkraftet.

