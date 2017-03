An einem wunderschönen Fleckchen Erde in Tolmin, an dem die Flüsse Tolminka und Soča zusammenfließen haben die Festivalbetreiber der schon bekannten MetalDays in Tolmin beschlossen diesen Sommer ein neues Festival aus der Taufe zu heben. MOTÖRCITY!

Unter diesem Banner wird ein neues Festival stattfinden das den Fokus auf einer starken Auslese an Blues und Rock Musik legt und zudem ein ausgewähltes Rahmenprogramm für Motorrad -Fahrer und Liebhaber bietet. Was bietet sich da also mehr an als das Festival direkt mit dem eigenen Motorrad zu besuchen! Falls ihr kein Motorrad besitzt habt ihr auf dem Festival auch noch die Chance ein eigens für das Festival gebautes Custombike, den „Blueberry Bomber“ zu gewinnen, das sich aktuell noch im Aufbau befindet.

Das Line Up besteht bisher aus: Chris Thomas King, Hans Theessink & Terry Evans, Henrik Freischlader Trio, Prismojeni profesorji bluesa, Stray Train, Bluesback und Grand Zeppelin. Weitere Acts werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Die Location ist natürlich nicht zufällig gewählt. Die Straße die durch die Stadt Nova Gorica nach Tolmin führt beeindruckt durch die idyllischen Landschaften und den schönen Fluß Soča und lädt zu gemeinsamen Ausfahrten ein.

Earliest Bird Tickets sind bereits ausverkauft. Early Bird Pakete für 69€ + Gebühren die auch das Camping auf dem Gelände enthalten können unter:

https://www.mhshop-online.com/c370/motorcity-2017 bestellt werden.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

