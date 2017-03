Borealis: „Fall From Grace“ Re-Release erscheint am 07. April 2017

Die kanadischen Prog Power Metaller BOREALIS sind produktiv wie noch nie: Dem 2015er Album „Purgatory“ folgte im Januar 2017 eine Neuauflage des einst nur in Eigenregie veröffentlichten „World Of Silence“ – komplett neu eingespielt. Soweit wollte die Band beim anstehenden Re-Release ihres 2011er-Prachtwerkes „Fall From Grace“ nicht gehen, denn nötig wäre dies auch absolut nicht, zeigt es doch bereits die eigenständige Prog Power Metal-Edelmischung, für die BOREALIS geschätzt werden. Daher wurde nur das Artwok überarbeitet und mit „The Journey (Prologue)“ ein Bonustrack hinzugefügt.

Quelle: www.afm-records.de

