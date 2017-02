Borealis: Veröffentlichten „World Of Silence MMXVII“ am 27. Januar 2017

Die kanadischen Prog Power Metaller BOREALIS arbeiten ihre Vergangenheit auf: Seit dem 27. Januar kann man von der Truppe die um Sänger/Gitarrist Matt Marinelli eine komplett neu aufgenommene Version ihres ursprünglich 2008 in Eigenregie erschienenen Debütalbums auf die Reise schickt. Und so wird aus „World Of Silence“ nun „World Of Silence MMXVII“.

Quelle: www.afm-records.de

