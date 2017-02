Born Again: Veröffentlichen offizielles Video

Born Again: Veröffentlichen offizielles Video

Die französische Metalband BORN AGAIN hat jüngst das offizielle Video zu „New Generation„, dem Albumopener ihres kommenden Albums „Strike With Power„, veröffentlicht!

Schaut es euch hier an: https://youtu.be/GKkvVGugjkg

Das kommende Album, welches am 24. Februar bei Massacre Records erscheint, wurde von Pierre-Emmanuel Pélisson im Studio PE gemischt und gemastert. Das Coverartwork stammt von Stan W Decker.

Quelle: www.carrycoal.de

