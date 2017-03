BRETT LIVE 2017

01.07. Ankerberg Moto GP

06.07. Lichterfeld-Schacksdorf, Feel Festival

03. – 05.08 Elend (Harz), Rocken am Brocken Festival

03. – 05.08. Mini Rock Festival

09. – 14.08. Eschwege, Open Flair Festival

15. – 18.06. Würzburg, Umsonst-und-Draussen Festival

16. – 20.08. Köln, c/o pop Festival



Jetzt schepperts! Heute feiert das erste Video von BRETT seine Premiere im Chimperator Channel. Das Video zu „Schwester“ wurde von Regisseur Dennis Dirksen und der Band mit einem einmaligen Cast von Stuntmen- und Martial-Arts-Profis der deutschen & internationalen Stunt- und Kampfsport-Szene umgesetzt.

Stunt-Regie führte Kai Fung Rieck der aktuell in „Ghost In A Shell“ zu sehen ist und schon in „300: Rise of an Empire“ und „James Bond – Skyfall“ mitspielte. Für die Hauptrollen konnten wir Hong Berghof, die u. a. bei „Cloud Atlas“ vor und hinter der Kamera stand, als „Schwester“ und Max „Lee“ Huang („Burning Man“, „The Ego“, „Ultimate Justice“ & Member im Jackie Chan-Stunt-Team) als „Bruder“ gewinnen. Der „Endgegner“ wird gespielt von Phong Giang („Die Tribute von Panem – Mockingjay: Teil 1&2“, „Point Break“). Außerdem mit dabei: Deutschlands erfolgreichster Parkour-YouTuber Amadei Weiland, der schon als Double für „Spidey“ in „Spider-Man: Homecoming“ vor der Kamera stand, sowie Martial Arts Profi Torben Springborn und die Stuntmen Igor Tjumenzev und Maik Müller. Weitere Infos und links zum kompletten Cast s. u.

Dennis Dirksen, der sich u. a. bereits für Videos von Adam Angst, Marcus Wiebusch´s „Der Tag wird kommen“ oder sogar Helene Fischer verantwortlich zeichnete, über den Actiondreh mit BRETT:

„Ich glaube es ist für jeden Filmemacher, der Action liebt, ein kleiner Traum, selber so etwas mal umzusetzen. Dafür waren der Song und BRETT sehr dankbar. Die Band und „Schwester“ haben ein hohes Level an Energie und Sound-Gewalt, was die ersten Gedanken für das Video waren, und die auch im Film übertragen werden. Es sollte ein Actionvideo dabei rauskommen. Und wie ich finde ist es das auch geworden.“

In diesem Sinne: „Take things as they are. Punch when you have to punch. Kick when you have to kick.“ (Bruce Lee)

Macht das Video von BRETT auf laut, schnallt euch an und Deckung immer oben halten!

Quelle: www.oktoberpromotion.com

